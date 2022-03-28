На Среднем Урале "взяли" наркодилера с липовым удостоверением МВД

Полицейские Нижнего Тагила задержали наркодиллера с поддельным удостоверением МВД и тремя вёдрами монет. Подозреваемым в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере оказался 31-летний предприниматель Нижнего Тагила, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Во время обыска по месту его жительства в одной из квартир на проспекте Строителей сыщики обнаружили и изъяли около 1 кг "товара", расфасованного в пять больших пакета типа зип-лок.

"Данный гражданин имеет богатый набор судимостей, в том числе за причастность к преступлениям, связанным с наркотиками и кражами. В последний раз освободился из исправительной колонии №54, что в Новой Ляле, в 2020 г. условно досрочно. Кроме смертельного зелья полицейские нашли у него поддельное служебное удостоверение капитана МВД, а также двое электронных весов и три ведра с монетами номиналом 2, 5 и 10 руб. Зелье хранилось в шкафу с крупами на кухне и под ванной. Другая криминальная атрибутика была спрятана в ярко оформленные коробки из-под конфет. Существенную помощь сыщикам оказала служебно-розыскная собака породы немецкая овчарка по кличке "Дайана". Задержанный арестован и содержится под стражей. В отношении него полицией возбуждено пять уголовных дел, шестое, по факту поддельного удостоверения, – на подходе", - добавил Горелых.