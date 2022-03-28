В Москве отменён условный срок режиссёра Серебренникова

Хамовнический райсуд Москвы сегодня рассмотрел ходатайство об отмене "условки" режиссёра Кирилла Серебренникова до истечения испытательного срока. Требования удовлетворены, сообщает Мосгорсуд.

Суд принял во внимание, что половина испытательного срока истекла, штраф Серебренников полностью заплатил, компенсировал ущерб полностью. Кроме того, режиссёр не допускал нарушений, отбывая наказание. Учли также его положительную характеристику

Напомним, Мещанский суд Москвы признал режиссёра виновным по делу "Седьмой студии" и приговорил к условному сроку лишения свободы (три года условно), так же как продюсеров Юрия Итина (три года условно) и Алексея Малобродского (два года условно), экс-сотруднице Министерства культуры РФ Софье Апфельбаум назначили штраф.