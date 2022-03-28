110 новых квартир с отделкой "Атомстройкомплекс" передал детям-сиротам

Однокомнатные квартиры общей площадью около 3,7 тыс. кв. м расположены в новом доме на улице Дорожная (микрорайон Вторчермет), сообщает пресс-служба компании "Атомстройокмплекс".

Жилой комплекс соответствует высоким стандартам качества. Двор благоустроен, для автомобилей предусмотрен многоуровневый наземный паркинг. В квартирах выполнена чистовая отделка, установлены электроплиты. Микрорайон отличается развитой инфраструктурой и транспортной доступностью. Компания «Атомстройкомплекс» является давним партнером правительства Свердловской области в решении социальных задач.

"Начиная с 2010 года совместными усилиями построено и предоставлено 770 жилых помещений гражданам, проживающим в Екатеринбурге, Каменск-Уральском, Среднеуральске и Верхней Синячихе. Ключи от квартир «Атомстройкомплекса» получили ветераны боевых действий, военнослужащие в запасе, работники бюджетной сферы, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, – рассказала Оксана Вохминцева, директор ГКУ СО «Фонд жилищного строительства». – Больше всего квартир построено строительной компанией в рамках государственной программы по обеспечению жильем детей-сирот. Этой категории граждан – особое внимание. Ребятам с непростой судьбой практически ежегодно предоставляются качественные благоустроенные квартиры, в которых они начинают новую, благополучную и самостоятельную жизнь".

Генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев подчеркнул: "Всего с 2016 года мы передали 646 квартир для детей-сирот в разных жилых комплексах Екатеринбурга, этим летом введем дом для детей-сирот на 88 квартир в Верхней Синячихе. Мы продолжим всесторонне участвовать в реализации правительством Свердловской области, Фондом жилищного строительства программ по поддержке наших граждан, особенно незащищенных, и будем делать все от нас зависящее, чтобы повышать качество жизни уральцев".