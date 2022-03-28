110 новых квартир с отделкой "Атомстройкомплекс" передал детям-сиротам

28 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Китае назвали нацизмом действия ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
жилой дом, двор, благоустройство, детский городок (2022) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройокмплекс&quot;

110 новых квартир с отделкой "Атомстройкомплекс" передал детям-сиротам

Однокомнатные квартиры общей площадью около 3,7 тыс. кв. м расположены в новом доме на улице Дорожная (микрорайон Вторчермет), сообщает пресс-служба компании "Атомстройокмплекс".

Жилой комплекс соответствует высоким стандартам качества. Двор благоустроен, для автомобилей предусмотрен многоуровневый наземный паркинг. В квартирах выполнена чистовая отделка, установлены электроплиты. Микрорайон отличается развитой инфраструктурой и транспортной доступностью. Компания «Атомстройкомплекс» является давним партнером правительства Свердловской области в решении социальных задач.

квартира с отделкой, жилье, квадратные метры(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройокмплекс"

"Начиная с 2010 года совместными усилиями построено и предоставлено 770 жилых помещений гражданам, проживающим в Екатеринбурге, Каменск-Уральском, Среднеуральске и Верхней Синячихе. Ключи от квартир «Атомстройкомплекса» получили ветераны боевых действий, военнослужащие в запасе, работники бюджетной сферы, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, – рассказала Оксана Вохминцева, директор ГКУ СО «Фонд жилищного строительства». – Больше всего квартир построено строительной компанией в рамках государственной программы по обеспечению жильем детей-сирот. Этой категории граждан – особое внимание. Ребятам с непростой судьбой практически ежегодно предоставляются качественные благоустроенные квартиры, в которых они начинают новую, благополучную и самостоятельную жизнь".

жилой дом, двор, благоустройство, детский городок(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройокмплекс"

Генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев подчеркнул: "Всего с 2016 года мы передали 646 квартир для детей-сирот в разных жилых комплексах Екатеринбурга, этим летом введем дом для детей-сирот на 88 квартир в Верхней Синячихе. Мы продолжим всесторонне участвовать в реализации правительством Свердловской области, Фондом жилищного строительства программ по поддержке наших граждан, особенно незащищенных, и будем делать все от нас зависящее, чтобы повышать качество жизни уральцев".

Теги: атомстройкомплекс, дети-сироты, квартиры с отделкой



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети