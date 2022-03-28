28 Марта 2022
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Политика В России
&quot;Ростелеком&quot;, связь, интернет (2014) | Фото: Накануне.RU

"Ростелеком" - лидер по количеству установленных камер облачного видеонаблюдения

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily представило итоги исследования российского рынка видеонаблюдения. Согласно данным исследования, «Ростелеком» укрепил лидерство в сегменте облачного видеонаблюдения (ОВН) по количеству установленных камер: его доля выросла с 23% в 2020 году до 28% в 2021-м. Таким образом, департамент внешних коммуникаций компании констатирует: к облачной платформе «Ростелекома» подключена почти каждая третья камера в России.

По данным аналитиков, объем рынка видеонаблюдения в стране в 2021 году вырос на 6% и превысил 85 млрд рублей. Драйвером на нем остается сегмент облачного видеонаблюдения, где динамика возвращается к допандемийному уровню — выручка выросла на 24% (по итогам 2020-го — на 15%, 2019-го — на 30%). Основной доход в сегменте по-прежнему генерируют юридические лица, прежде всего предприятия малого и среднего бизнеса.

Общее число камер ОВН, установленных компаниями-клиентами, выросло с 320 тыс. в 2020 году до 405 тыс. (+27%). Привлекательность сервисной модели, по которой предоставляется услуга ОВН, и динамика проникновения позволяют ожидать, что в 2022 году общее количество камер может достичь 450 тыс.

Камера видеонаблюдения(2021)|Фото: Накануне.RU

«Ростелеком» предоставляет услугу облачного видеонаблюдения также по сервисной модели.

«Клиенты видят в нас цифрового партнера, который должен обладать соответствующими компетенциями и быть ориентированным на решение всех задач, необходимых для успешной реализации проекта — от строительства сетей передачи данных до разработки специализированного ПО и монтажа оборудования. Поэтому «Ростелеком» предлагает им сервисную модель использования видеонаблюдения и видеоаналитики, которая сочетает отраслевую ориентацию и клиентоцентричность, а значит, помогает закрывать даже узкоспециализированные потребности. Наш опыт и компетенции позволяют реализовывать проекты любого масштаба и сложности как для государственного заказчика, так и для бизнесов самого разного формата», — отметил Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком».

Теги: ростелеком, видеонаюблюдение, камеры, российский рынок видеонаблюдения



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