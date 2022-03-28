В Российском зерновом союзе поставили под сомнение данные о засеянных площадях

В Российском зерновом союзе усомнились в объективности данных, которые озвучивает в своих докладах Минсельхоз. Возможно, что с "виртуальных" полей осенью придется собирать "виртуальный" урожай.

"Озимыми, по осенним данным и данным декабря, отсеяно 18,4 млн га. Но на прошлой неделе Минсельхоз направил справку в Госдуму, в ней другая оценка – 19 млн га. Где и как за зиму отсеяли еще 600 тыс. га?" – комментирует данные властей президент союза Аркадий Злочевский. Он отмечает, что и в упомянутых 18,4 млн га нельзя быть уверенными до конца. "Регионы (имеются в виду региональные власти – прим. ред.) ставили осенью план 19,8 млн га, так что все возможно. И это история не текущего кризиса, а последних нескольких лет. Давление заканчивается необъективной информацией", - говорит эксперт.

Он добавляет, что в этом году будет очень трудно списать "виртуальные" недостачи на гибель озимых. "Для этого должен, например, объявляться режим ЧС в регионе. А сейчас как раз стоит прекрасная погода. Это означает, что надо показывать виртуальный сбор с этих виртуальных площадей. Ситуация больнее всего ударит по урожайности в наших отчетах. Насколько можно будет ей верить – большой вопрос", - сказал Злочевский журналистам.