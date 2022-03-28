28 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске экс-полицейского подозревают в получении взятки за информацию об умерших

В Челябинске бывшего участкового уполномоченного районного отдела полиции подозревают в получении взятки от предпринимателя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, он получил более 17 тыс. рублей за предоставление информации об умерших гражданах на территории города для оказания предпринимателем ритуальных услуг.

В ближайшее время экс-полицейскому изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

Теги: полицейский, уголовное дело, взятка,



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