Кредиты под 30% - это безумие, но и они недоступны – Российский зерновой союз

Аграрный сектор российской экономики испытывает огромные проблемы с доступностью денег. Хотя правительство и выделило дополнительные 25 млрд руб. на субсидирование 5-процентных кредитов для АПК, это не спасет ситуацию. А ведь такие кредиты "нужны как воздух".

"5-процентные кредиты – сейчас самый актуальный вектор помощи, какой только может быть, они нужны как воздух. Но это капля в море – дополнительные 25 млрд руб. Расчет этих денег велся из расчета 9-процентной ключевой ставки. Цена вопроса выросла минимум до 65 млрд руб. при ключевой ставке 20%. И это по старым ценам. Которых, увы, уже нет. У меня большие сомнения, что этих денег хватит. Кредиты под 30% - это безумие, но и они недоступны", - рассказал журналистам президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Куча проблем связана с доступом к финансовым ресурсам. Все перешли на 100-процентную предоплату. Никаких рассрочек теперь нет в принципе. Хотя есть целые сегменты, например, средства защиты растений, которые всегда исторически поставлялись с рассрочкой до года. И там речь идет о миллиардах рублей. Это диктует спрос на деньги под посевную кампанию, рост идет в геометрической прогрессии. А деньги стали полностью недоступными. Аграриям приходятся отказываться от тех ресурсов, которые они не запасли", - отмечает Злочевский.

Эксперт подчеркивает, что это не значит обязательных рисков для будущего урожая. "Достаточно большая доля рынка запаслась ресурсами до кризиса. Но, в конечном итоге, это отдельные сегменты рынка: агрохолдинги и крупные хозяйства. Ряд крепких середнячков тоже. А мелкие, фермерские хозяйства (26% валового сбора, это не мелочь) такой возможности не имели. Мы имеем массу примеров отказов в поставке уже законтрактованных ресурсов. Например, когда речь идет о семенах. Если вы оплатили только 30%, то уже нет никаких шансов получить товар по старой цене. А цены выросли вдвое. Получается, что предоплата уже не 30%, а 15%", - рассказывает Злочевский.

По его словам, единственный ресурс, который не имеет проблем с доступом, - дизтопливо. Оно стоит на прежнем уровне. Все остальные ресурсы не только подорожали, но и стали дефицитны.

"Каковы перспективы следующего урожая? Отсеяны озимые, с ними проблем никаких нет. Осталось только подкормить их, на это точно найдутся деньги и ресурсы, это приоритетная задача. Оценка потерь озимых из-за погоды 3-4%, то есть потери беспрецедентно малые из-за очень благоприятной погоды", - говорит эксперт.