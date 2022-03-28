28 Марта 2022
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Политика За рубежом
газ, конфорка, природный газ, газоснабжение (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Страны G7 отказываются платить за российский газ в рублях

Страны G7 отказываются платить за российский газ в рублях, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

По его словам, "все министры G7 согласились, что это будет одностороннее нарушение существующих контрактов".

"Мы будем призывать компании не выполнять требование Путина", - приводит слова министра RT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена бесплатно поставлять газ в случае отказа европейцев платить за топливо в рублях. "В нашей ситуации заниматься европейской благотворительностью вряд ли возможно и целесообразно", - сказал он.

Теги: G7, газ, рубли



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