Страны G7 отказываются платить за российский газ в рублях

Страны G7 отказываются платить за российский газ в рублях, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

По его словам, "все министры G7 согласились, что это будет одностороннее нарушение существующих контрактов".

"Мы будем призывать компании не выполнять требование Путина", - приводит слова министра RT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена бесплатно поставлять газ в случае отказа европейцев платить за топливо в рублях. "В нашей ситуации заниматься европейской благотворительностью вряд ли возможно и целесообразно", - сказал он.