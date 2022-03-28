28 Марта 2022
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Общество Челябинская область
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер предложил построить в Челябинске новый бассейн

Губернатор Алексей Текслер на встрече с министром спорта РФ Олегом Матыциным выступил с предложением построить новый 50-метровый бассейн в Челябинске.

"В полуторамиллионном городе ванн для полноценных занятий как детей, так и взрослых не хватает. И мы всерьез намерены эту проблему решить", - рассказал глава области.

Также Алексей Текслер сообщил, что в 2022 году планируется сдать четыре новых крупных сооружения: спортивно-тренировочный центр "Рифей", региональный центр олимпийской подготовки по хоккею, новую чашу бассейна "Строитель" и тренировочный каток для ХК "Трактор".

Теги: бассейн, Алексей Текслер,



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