Алексей Текслер предложил построить в Челябинске новый бассейн

Губернатор Алексей Текслер на встрече с министром спорта РФ Олегом Матыциным выступил с предложением построить новый 50-метровый бассейн в Челябинске.

"В полуторамиллионном городе ванн для полноценных занятий как детей, так и взрослых не хватает. И мы всерьез намерены эту проблему решить", - рассказал глава области.

Также Алексей Текслер сообщил, что в 2022 году планируется сдать четыре новых крупных сооружения: спортивно-тренировочный центр "Рифей", региональный центр олимпийской подготовки по хоккею, новую чашу бассейна "Строитель" и тренировочный каток для ХК "Трактор".