В Подмосковье иностранец наказан за дискредитацию российской армии

В Орехово-Зуево 33-летний уроженец Украины публично дискредитировал российскую армию, сообщили Накануне.RU в главном управлении МВД по Московской области.

Правонарушение выявлено и пресечено полицейскими. Нарушитель попал под "административку" по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности".

Злоумышленник оштрафован на 30 тыс. руб.