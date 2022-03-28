28 Марта 2022
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Экономика В России
хлеб цены (2010) | Фото:Накануне.RU

В себестоимости булки хлеба доля зерна составляет всего 12-23% - Российский зерновой союз

Цены на хлеб однозначно будут расти, но это едва ли будет связано со стоимостью зерна, считает глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.  

"Стоимость хлеба будет зависеть от роста стоимости топлива, энергоресурсов – всего того, с помощью чего пекут хлеб. Сейчас, кстати, есть фундамент для снижения цены хлеба. Потому что в себестоимости сокращается доля затрат на аренду помещений, ставки арендные снижаются. Но при этом высока в себестоимости и доля зарплат пекарей", - сказал Злочевский журналистам.

По мнению главы отраслевого союза, власти пытаются влиять не на ту составляющую, которая дает максимальный рост цены на хлеб. "Мы подавляем и регулируем цены на зерно, а не на хлеб. При этом в цене булке хлеба с завода доля зерна 12-23%. Пока булка едет до магазина – она дорожает еще на 30%, - говорит эксперт.

Сегодня стало известно, что вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу совместно с торговыми сетями проработать меры по предотвращению скачкообразного роста цен на хлеб.

"В текущей ситуации важно поддержать людей и обеспечить на полках магазинов социально значимые товары с минимальной наценкой. Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня", — сказала Абрамченко.

Теги: себестоимость, хлеб, зерно, розничные сети, наценка



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