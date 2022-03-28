Лавров анонсировал ограничения по въезду для граждан недружественных стран

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о подготовке указа об ответных мерах визового характера, который ограничит въезд в Россию для граждан "недружественных стран".

"Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России", - цитирует Ларова "Интерфакс".

Напомним, ранее Правительство утвердило список недружественных России государств. В него вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Отмечалось, что все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.