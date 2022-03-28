28 Марта 2022
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Политика За рубежом
Флаг Македонии (2018) | Фото: www.flagline.com

Северная Македония высылает пятерых российских дипломатов

Власти Северной Македонии приняли решение о высылке пяти дипломатов российского посольства.

Посол России в Северной Македонии Сергей Баздникин был вызван в МИД страны для вручения ноты.

Согласно информации источников "дипломаты совершали действия, противоречащие Венской конвенции о дипломатических отношениях", передает РИА Новости. Они должны покинуть территорию республики в течение пяти дней.

На прошлой неделе Агентство внутренней безопасности Польши потребовало выслать из страны 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

Ранее десять российских дипломатов были объявлены персонами нон грата в Болгарии. В посольстве Болгарии в начале марта заявляли, что российские дипломаты "осуществляли на территории Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность". Кроме того, Латвия и Эстония выслали по три российских дипломата, Литва - четырех сотрудников российского посольства.

Теги: северная македония, высылка дипломатов



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