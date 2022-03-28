28 Марта 2022
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Общество Челябинская область
МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2016) | Фото:intermonitor.ru

В Челябинской области менее половины членов СПП проиндексировали зарплату работникам

В Челябинской области только 19 из 42 предприятий, которые входят в Союз промышленников и предпринимателей региона, в 2021 году проиндексировали заработные платы работникам в полном объеме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной Федерации профсоюзов.

Как отметил председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов, предприятия внебюджетной сферы не спешат повышать заработную плату работников, несмотря на свои положительные финансовые результаты. "Мы видим, как часть предприятий индексируют зарплату лишь формально: издают локально-нормативный акт об индексации заработной платы, но при этом уменьшают стимулирующую часть. То есть по факту заработная плата работника не растет, и это не является индексацией", - подчеркнул он.

Для решения этой проблемы в федерации профсоюзов предлагают ввести социальный мониторинг на предприятиях Челябинской области, а также включить пункт об индексации заработной платы в коллективные договоры.

Теги: зарплата, СПП, работа, индексация,



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