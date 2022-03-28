В Каменске-Уральском прошел одиночный пикет в защиту сотрудников местного психоневрологический интерната

Уральский общественник Борис Идиатулин вышел с одиночным пикетом, требуя остановить административный беспредел в отношении работников Каменск-Уральского психоневрологический интерната. По его словам, сотрудникам больницы регулярно снижают зарплаты, не беря в расчет высокую загруженность.

Как рассказал активист Накануне.RU, уже год работники пытаются через суд добиться от начальства возврата свыше 15 млн рублей. Им якобы не только не объясняют, за что снижают заработную плату, но еще и вводят систему штрафов. В отделении на 135 пациентов приходится только две санитарки и одна медсестра.

"В третьем и четвертом отделениях 170 человек, с ними справляются одна медсестра и две санитарки. В отделении милосердия, где живут самые тяжелые лежачие больные, на сто человек четыре сотрудника: медсестра, буфетчица, банщица и санитарка. Ночной медсестры в отделении нет. Ночами одна медсестра дежурит сразу на двух этажах. В конце сентября 2021 года Каменск-Уральское отделение КПРФ оказало содействие в создании независимого профсоюза на базе данного учреждения, для обеспечения коллективной защиты прав трудящихся. На данный момент профсоюзная ячейка входит в структуру территориального профсоюза "Солидарность", - рассказал активист.

На пикет Идиатулин вышел с плакатом: "Самочернов убирайся вон из Каменска-Уральского! Прокурор Крылов останови административный беспредел руководства интерната "ПНИ" (орфография и пунктуация сохранены). По его словам, члены созданного профкома рассказали, что их по 1,5 часа удерживают в кабинете руководства, при этом угрожая увольнением. Не являются редкостью и акты "о нарушении трудовой дисциплины", ложные, по словам сотрудников, заявления в правоохранительные органы. Вместе с этим на сотрудников якобы оказывают психологическое давление.

Общественник заверяет, что все это делается ради запугивания персонала, что должно вылиться в решение отозвать иски против "ПНИ" и выход и профсоюза. Последний якобы и создает препятствие работодателю в массовом нарушений норм трудового кодекса. Более того, Идиатулин утверждает, что руководителем медучреждения является бывший глава Артемовского городского округа Андрей Самочернов, который покинул пост мэра после коррупционного скандала и "вскрывшихся многочисленных случаев самодурства".

"Я считаю, что прокурор Свердловской области Крылов Борис Александрович должен разобраться в том беспределе, который сейчас происходит в данном учреждений. Из-за внутренних разборок работодателя с трудовым коллективом страдают ещё и те, кто проживает в интернате", - добавил Идиатулин.

К сожалению, получить комментарий от руководства "ПНИ" не удалось. Накануне.RU отправило в учреждение официальный запрос для разъяснения ситуации.