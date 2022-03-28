28 Марта 2022
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Политика Украина
Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

До полного освобождения Мариуполя осталось совсем недолго, - Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что до полного освобождения Мариуполя от "бандеровского подполья" осталось совсем недолго.

"Бойцы действуют решительно, жестко, оперативно. Каждая многоэтажка прочесывается вплоть до крыши", - написал он в Telegram.

Глава ЧР опубликовал новое видео с чеченскими бойцами в Мариуполе, которые обследуют многоэтажный дом и выходят на крышу с флагом республики.

Накануне в ДНР сообщили, что украинские нацисты выбиты из жилых кварталов Мариуполя и заблокированы на территории завода "Азовсталь". Периметр завода контролируется силами ДНР и РФ.

26 марта в Мариуполе заработали районные отделы полиции ДНР, пока в освобожденной части города, а также по временным адресам в его пригородах.

Теги: мариуполь, кадыров



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