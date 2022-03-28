Сергей Глазьев: На наших глазах формируется новый мирохозяйственный уклад

То, что происходит сейчас, случается примерно раз в столетие. Об этом рассказал академик РАН, бывший советник президента РФ Сергей Глазьев в большом интервью "Бизнес Online".

Однополярный мир заканчивается, а США утрачивают лидерство. КНР уже превосходит США и по объемам выпуска продукции, и по экспорту наукоемких товаров, и по темпам роста. С 1995 года китайская экономика выросла в 10 раз, а американская - всего лишь на 15%. Другим примером модели нового мирохозяйственного уклада является Индия, где также общественные интересы превалируют над частными. В этом смысле новый мирохозяйственный уклад является по идеологии социалистическим, считает Глазьев.

США не хотят терять глобальное влияние, стремясь хаотизировать неподконтрольные страны и сдержать развитие КНР. Но в силу архаичной системы управления они этого сделать не могут. Финансовый кризис 2008 года фактически завершил жизненный цикл старого технологического уклада.

Китай же демонстрирует эффективность своей модели: около 45% ВВП вкладывается в инвестиции по сравнению с 20% в США или России. Это и обеспечивает высокие темпы роста китайской экономики. Попытки США сдержать развитие Китая ни к чему не приведут, уверен эксперт.

Против России англосаксы воюют через Украину. Причем не только на поле боя, но и на валютно-финансовом, торгово-экономическом, информационно-когнитивном и биологическом фронтах. Но, арестовав валютные резервы РФ, США показали, что доллар перестал быть мировой валютой.

"Вслед за американцами эту глупость совершили и европейцы - евро и фунт перестали быть мировыми валютами. Поэтому старая валютно-финансовая система доживает последние дни. После того, как никому не нужные американские доллары будут отправлены из азиатских стран обратно в Америку, неизбежен коллапс мировой валютно-финансовой системы, основанной на долларах и евро", - сказал Глазьев.

Он отметил, что сейчас идет работа над проектом международного договора о введении новой мировой расчетной валюты, привязанной к национальным валютам участвующих стран и к биржевым товарам, которые определяют реальные ценности.

"В мире развивается новая платежная система, основанная на современных цифровых технологиях с блокчейном, где банки теряют свое значение. Классический капитализм, основанный на частных банках, уходит в прошлое. Все ключевые международные связи, включая эмиссию обращения мировой валюты, начинают формироваться на основе договоров. Одновременно восстанавливается значение национального суверенитета, потому что договариваются суверенные страны. То есть эпоха либеральной глобализации завершилась. На наших глазах формируется новый мирохозяйственный уклад - интегральный", - считает академик РАН.

На Западе же пытаются сформировать новый мировой порядок с мировым правительством во главе, где людей загонят в электронный концлагерь с QR-кодами. Этот сценарий несовместим с суверенной Россией. Но необходимо национализировать Банк России, чтобы привести его в политику соответствия с национальными интересами. Сейчас ЦБ обслуживает интересы банкиров, заключил Глазьев.