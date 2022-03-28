В румынской акватории Черного моря обнаружена дрейфующая мина

Дрейфующая мина обнаружена и обезврежена в территориальных водах Румынии. Об этом сообщил штаб ВМС страны.

Снаряд был обнаружен в 70 км от морского порта Мидия на юго-западе Румынии, передал местный телеканал Digi24.

"Аналитики считают, что мина являются частью оборонительного устройства украинской армии", - говорится в заявлении Минобороны Румынии.

Ранее сегодня Минобороны Турции сообщило о найденной в Черном море на границе с Болгарией дрейфующей мине. В субботу турецкие военные уже обезвредили мину, которую местные жители заметили в двух километрах к северу от Стамбула.

Ранее ФСБ России предупредила, что установленные ВМС Украины в Черном море подводные мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов.