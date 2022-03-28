"Комплексный подход": в Омске изучат опыт развития Екатеринбурга

Мэр Омска Сергей Шелест поделился своими впечатлениями по итогам посещения Екатеринбурга.

Напомним, омская делегация побывала в уральской столице на минувшей неделе. В частности, Шелесту понравилось, как город убирают от снега.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, омский градоначальник по итогам визита отметил приобретенный ценный опыт.

"Екатеринбург – динамично развивающийся город, а комплексный подход, который применяется в строительстве новых микрорайонов мегаполиса, продуман до мелочей. Это касается детских площадок и просторной территории общественных пространств, озеленения и пешеходной доступности социальных объектов, парковки автотранспорта. От Омска отличается тем, что выполнено все в едином стиле. Сделано все для комфортного проживания горожан", - заявил Сергей Шелест.

Он добавил, что опыт Екатеринбурга в озеленении и создании рекреационных пространств, строительстве социальной и транспортной инфраструктуры будет изучен омскими специалистами, чтобы в ближайшие годы реализовать его в сибирском городе-миллионнике.

Напомним, Омск – один из крупнейших городов России. По числу жителей он занимает восьмое место в стране.