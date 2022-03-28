28 Марта 2022
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Москва (2021) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме озвучили список народов, исторически проживающих в России

Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин внёс в ГД поправки в закон "О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом". Поправки также уточняют список народов, исторически проживающих на территории России.
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"Там сказано, кто такие соотечественники. Надо преодолеть то, что в законе "О гражданстве" нет упрощённой процедуры получения ими российского гражданства", - сказал на пресс-конференции Затулин.

Он сказал, что поправки уточняют понятие "соотечественник" – в законе сказано, что соотечественники должны относиться к числу народов, которые исторически проживают на территории РФ, но с тех пор никто законодательным образом не определил эти народы.

"В перечень входят, например, государствообразующий народ – русский, кроме того, белорусский и украинский народы. Также речь идёт о народах, имеющих административно-территориальное образование в России, то есть те, кто дал названия национальным автономиям", - сказал Затулин, уточнив, что туда же попадают коренные малочисленные и иные народы, не имеющие национальных государств или образований за пределами России.

Он уточнил, что, скажем, узбеки или туркмены не относятся к народам, исторически проживавшим в России, поэтому получить российское гражданство они могут на основании, например, какого-либо вклада или брака с гражданином или гражданкой РФ.

"В России должно появиться министерство по делам миграции. Ситуация этого требует", - сказал Затулин.

Теги: Константин Затулин, соотечественник, репатриация



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