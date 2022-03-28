Бастрыкин и Маштаков отправились волонтерами на Донбасс

28 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Китае назвали нацизмом действия ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Украина ДНР и ЛНР
Анатолий Бастрыкин и Дмитрий Маштаков (2022) | Фото: свердловское отделение партии &quot;Единая Россия&quot;

Бастрыкин и Маштаков отправились волонтерами на Донбасс

Двое членов свердловского отделения партии "Единая Россия" направились в Донецк в качестве волонтеров водного отряда. Помочь жителям ДНР и ЛНР вызвались партийный активист Анатолий Бастрыкин и депутат Первоуральской городской Думы Дмитрий Маштаков. Инициаторами поездки стала "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе реготделения партии, вылет в Москву состоялся 28 марта, а уже из столицы до Донецка активисты доберутся на автобусе. Там они помогут в восстановлении разрушенных домов и прилегающих территорий.

"Цель нашей поездки – это помощь местным жителям, помощь беженцам. Невозможно сидеть дома на диване и смотреть, какие дела творятся на территории Донбасса, на территории Украины. Для меня это зов сердца - взять и поехать помогать. Уезжать страшно. Самое страшное – это переступить порог дома, знать, что дома остается ребенок, жена, родители, все они будут переживать", - сказал Дмитрий Маштаков.

Проводить коллег приехали и молодогвардейцы Екатеринбурга. На плакатах, привезенных для поддержки единомышленников, написано: "Парни, мы вами гордимся", "Урал своих не бросает!"

Анатолий Бастрыкин и Дмитрий Маштаков(2022)|Фото: свердловское отделение партии "Единая Россия"

"Молодая Гвардия "Единой России" выступила с инициативой набрать волонтеров с разных уголков нашей страны для того, чтобы помогать на территории Донбасса. У нас многие активисты хотели поехать, но одним из условий был возраст от 22 лет. Мы очень гордимся смелостью наших ребят. Они готовы помогать всем, кто оказался в сложной ситуации", - рассказал руководитель Екатеринбургского местного отделения МГЕР Данил Тупица.

В Донецке волонтеры пробудут две недели. Специально для активистов организовано жилье в палаточном лагере.

Теги: Донбасс, Бастрыкин, Маштаков, волонтеры, Единая Россия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети