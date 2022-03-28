Бастрыкин и Маштаков отправились волонтерами на Донбасс

Двое членов свердловского отделения партии "Единая Россия" направились в Донецк в качестве волонтеров водного отряда. Помочь жителям ДНР и ЛНР вызвались партийный активист Анатолий Бастрыкин и депутат Первоуральской городской Думы Дмитрий Маштаков. Инициаторами поездки стала "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе реготделения партии, вылет в Москву состоялся 28 марта, а уже из столицы до Донецка активисты доберутся на автобусе. Там они помогут в восстановлении разрушенных домов и прилегающих территорий.

"Цель нашей поездки – это помощь местным жителям, помощь беженцам. Невозможно сидеть дома на диване и смотреть, какие дела творятся на территории Донбасса, на территории Украины. Для меня это зов сердца - взять и поехать помогать. Уезжать страшно. Самое страшное – это переступить порог дома, знать, что дома остается ребенок, жена, родители, все они будут переживать", - сказал Дмитрий Маштаков.

Проводить коллег приехали и молодогвардейцы Екатеринбурга. На плакатах, привезенных для поддержки единомышленников, написано: "Парни, мы вами гордимся", "Урал своих не бросает!"

"Молодая Гвардия "Единой России" выступила с инициативой набрать волонтеров с разных уголков нашей страны для того, чтобы помогать на территории Донбасса. У нас многие активисты хотели поехать, но одним из условий был возраст от 22 лет. Мы очень гордимся смелостью наших ребят. Они готовы помогать всем, кто оказался в сложной ситуации", - рассказал руководитель Екатеринбургского местного отделения МГЕР Данил Тупица.

В Донецке волонтеры пробудут две недели. Специально для активистов организовано жилье в палаточном лагере.