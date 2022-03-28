28 Марта 2022
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Происшествия Украина
скр следственный комитет россии (2019) | Фото:СКР

СКР расследует пытки и зверское убийство жительницы Мариуполя националистами

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства жестокого убийства девушки в Мариуполе. Следователи должны установить всех лиц, причастных к этому преступлению.

По данным следствия, ее тело со следами пыток и вырезанной на животе свастикой было обнаружено в подвале одной из школ города, где была база националистов.

Как говорится на сайте СКР, боевики запрещенной в России организации "Азов" долгое время издевались над жительницей Мариуполя.

Ранее жительница Мариуполя, которой удалось покинуть город, рассказала, как бойцы "Азова" издевались над людьми, включая детей, и снимали это все на камеру. Девушка также рассказала, что нацбаты прятались в школах и детских садах, прикрывались, как щитом, мирными жителями.

Другая жительница украинского Мариуполя сообщила, что неонацисты из "Азова" расстреливали желавших эвакуироваться из города. По ее словам, "азовцы" "собирали мирных жителей в общую группу, говоря им, что будет "зеленый коридор", а затем убивали.

Теги: маруполь, азов, скр



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