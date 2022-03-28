На Южном Урале главу сельскохозяйственного кооператива заподозрили в мошенничестве с субсидией

В Челябинской области главу сельскохозяйственного кооператива подозревают в мошенничестве при получении субсидии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2021 году подозреваемый предоставил в региональный минсельхоз для выплаты субсидии по областной программе фиктивные документы о понесенных расходах при закупке сельхоз продукции у членов кооператива. Ущерб составил более 97 тыс. рублей.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.