28 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

На Южном Урале главу сельскохозяйственного кооператива заподозрили в мошенничестве с субсидией

В Челябинской области главу сельскохозяйственного кооператива подозревают в мошенничестве при получении субсидии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2021 году подозреваемый предоставил в региональный минсельхоз для выплаты субсидии по областной программе фиктивные документы о понесенных расходах при закупке сельхоз продукции у членов кооператива. Ущерб составил более 97 тыс. рублей.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Теги: мошенничество, субсидия,



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