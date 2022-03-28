Фридман пожаловался на нехватку денег "даже на ресторан"

Проживающий в Лондоне российский предприниматель Михаил Фридман, попавший под санкции Запада, заявил, что у него не хватает денег для похода в ресторан.

В интервью испанской газете El Pais бизнесмен пояснил, что британские власти должны выделить ему определенную сумму, чтобы он мог оплачивать транспорт и покупать еду.

"Не знаю, хватит ли этого, чтобы нормально жить, без излишка. Я даже не могу пригласить в ресторан. Я должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом", – сказал основатель Альфа-банка.

Миллиардер, состояние которого Forbes оценивало в $15,5 млрд, также не уверен в возможности содержать дом, который он купил и отремонтировал. Более того, Фридман заявил, что не знает, останется ли в Лондоне или ему придется уехать.

Ранее предприниматель также пожаловался, что его банковскую карту и счета заблокировали, из-за чего он не может даже заплатить за уборку, а тем более найти новый дом, чтобы уехать из Лондона.

Bloomberg Businessweek сообщало, что расходы Фридмана могут ограничить суммой примерно около $3300 в месяц. По словам самого предпринимателя, теперь он пытается разобраться, как оплатить даже небольшие расходы — например, на клининг.

Также на "бедную жизнь" под санкциями жаловался партнер Фридмана по бизнесу, экс-председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен. В Великобритании на Авена наложены санкции, но уехать из страны он не хочет – потом не сможет вернуться. Банкир рассказал, что не может нанять шофера, а сам он водить не умеет.