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Политика Свердловская область
Александр Ивачев (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава свердловской КПРФ предложил отказаться от довыборов на пару лет

Первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев раскритиковал итоги довыборов в Екатеринбургскую городскую думу. Лидер областных коммунистов предложил на время отказаться от такого голосования.

Напомним, что довыборы в ЕГД проводились в минувшее воскресенье, 27 марта. В округе №2 победу одержала представитель "Единой России" Татьяна Вяткина – за нее проголосовали 60,33% избирателей. По данным областного избиркома, явка в данном округе составила всего лишь 6,5%.

Что касается округа №10, там победила "единоросс" Александра Журавлева, набравшая 72,43% голосов. В этом округе явка оказалась повыше, но тоже не слишком большой – 12,28% проголосовавших.

Как написал сегодня Александр Ивачев на своей странице в соцсети, комментируя итоги довыборов, две трети проголосовавших – это "досрочники, то есть подневольные и мотивированные".

Екатеринбургская городская дума, гордума, депутат, голосование(2019)|Фото: Накануне.RU

"Есть ли смысл в таких выборах? На мой взгляд, он отсутствует полностью. Ни легитимности, ни пользы такие депутаты с собой не несут. Имитация голосования лишь подрывает и без того низкий авторитет власти", - высказался глава свердловской КПРФ.

Он предложил отказаться от довыборов на один, а то и на два года.

"Пусть лучше действующая дума принимает соответствующее решение и дорабатывает в неполном составе. А вот отказываться от партийных списков гордуме категорически нельзя. Пускай партия (бесплатно для бюджета) определяет, кто достойно заменит выбывшего, чем такая "демократическая" процедура", - добавил Ивачев.

Как сообщало Накануне.RU, также своим мнением об итогах довыборов в ЕГД поделился глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Теги: довыборы, отказ, КПРФ, Ивачев



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