Фарион объявила украинских беженцев позором Украины

Экс-депутат Рады Ирина Фарион, известная своими антироссийскими высказываниями, раскритиковала беженцев с Украины за то, что они, приезжая в другие страны, разговаривают по-русски.

Она призвала беженцев не говорить за границей "на языке Путина".

"Слушайте, беженцы, прекратите позорить Украину. Тем, что вы говорите путинским языком. И не несите угрозы для Польши, потому что вы уже принесли эту угрозу для Украины", - сказал она в своем видеообращении.

Ранее она неоднократно критиковала украинцев, говорящих по-русски, которые напоминают об общей с Россией истории.

В Европе многие недовольны поведением украинцев. Правда, в последнее время о таких случаях сообщается реже.