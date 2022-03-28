28 Марта 2022
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Беженцы на польско-белорусской границе. (2021) | Фото: Министерство обороны Польши

Фарион объявила украинских беженцев позором Украины

Экс-депутат Рады Ирина Фарион, известная своими антироссийскими высказываниями, раскритиковала беженцев с Украины за то, что они, приезжая в другие страны, разговаривают по-русски.
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Она призвала беженцев не говорить за границей "на языке Путина".

"Слушайте, беженцы, прекратите позорить Украину. Тем, что вы говорите путинским языком. И не несите угрозы для Польши, потому что вы уже принесли эту угрозу для Украины", - сказал она в своем видеообращении.

Ранее она неоднократно критиковала украинцев, говорящих по-русски, которые напоминают об общей с Россией истории.

В Европе многие недовольны поведением украинцев. Правда, в последнее время о таких случаях сообщается реже.

Теги: Украина, беженцы, русский язык



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