В Госдуме призвали легализовать жителей Украины, приехавших в Россию после госпереворота 2014 года

Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал на пресс-конференции о том, какие поблажки для беженцев из Украины он как депутат нижней палаты парламента, готов инициировать.

"Это проект поправок в законы "О беженцах" и "О правовом положении иностранцев в РФ". Сокращение сроков рассмотрения обращений граждан Украины, предоставление права на временное убежище без медобследования и сдачи экзамена по русскому языку. Речь не о том, что мы открываем дорогу всем заражённым, но в сложившейся ситуации мы не можем отказать человеку, который бежит от войны", - сказал Затулин.

Другая поправка – установление личности.

"Многие бегут, не взяв документов. Конечно, надо идентифицировать тех, кто приезжает в Россию. Я мои коллеги ещё в 2018 г. вносили поправки в профильный закон, чтобы применить "миграционную амнистию" для тех, кто оказался в нашей стране после госпереворота 2014 г. В Россию с тех пор приехали 2,5 млн человек, и это произошло до начала военной операции. 1,5 млн из них так или иначе были легализованы в России. Около 1 млн человек не смогли получить легальный статус, становясь, по сути, нарушителями режима", - сказал Затулин.

По его словам, для украинских властей те, кто уезжают в Россию, - отрезанный ломоть, а те, кто едут в Евросоюз, - свои.

"Идёт борьба за них. Лучший вариант – показать, как мы готовы их принять", - сказал Затулин.

Ещё одна инициатива – поправки в "автомобильное" законодательство, согласно которым, застраховать свой автомобиль в России беженцам из Украины будет проще.

"Требовать платить ОСАГО в полном объёме нельзя. Для приезжающих беженцев эти суммы в несколько тысяч рублей могут быть непосильными", - сказал Затулин.