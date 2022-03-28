28 Марта 2022
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Общество В России Москва
Москва (2021) | Фото: Накануне.RU

Из Украины в Россию после начала спецоперации въехали 472 тысячи человек, - депутат Госдумы

Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затуллин на пресс-конференции рассказал о том, сколько людей приехали в Россию из Украины после начала военной спецоперации.

Он привёл данные Минобороны: в РФ после начала военной операции въехало 472 тыс. человек, большая часть – граждане РФ, ДНР, ЛНР. Кроме того, 60 тыс. из них – граждане Украины.

Он добавил, что, по другим данным, из Украины выехали 3,7 млн человек, большая часть – в Польшу (2,1 млн человек).

Теги: Константин Затуллин, Украина, беженцы



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