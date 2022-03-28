28 Марта 2022
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Политика В России
Сергей Лавров (2016) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Лавров назвал "бредятиной" слухи о якобы готовящемся в России госперевороте

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на сообщения о том, что в России может готовиться государственный переворот, а также о "пропаже" министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Министр назвал эту информацию ложью и "бредятиной", которую распространяют спецслужбы Украины и "российские неолибералы, находящиеся сейчас за границей".

В интервью сербским СМИ Лавров заявил, что "это все откровенная ложь, все живы, все здоровы, все работают".

Напомним, на днях пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову пришлось опровергать слухи о якобы проблемах со здоровьем у Шойгу, поскольку он с 11 марта не появлялся в эфире. По словам представителя Кремля, сейчас не время для медийной активности главы Минобороны.

26 марта Минобороны РФ сообщило о рабочем совещании Сергея Шойгу с руководством ведомства.

Теги: лавров, госпереворот, шойгу



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