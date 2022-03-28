В Кремле призвали не судить о ходе спецоперации на Украине по телевизионным ток-шоу

В Кремле призвали россиян не судить о ходе спецоперации на Украине по мнениям участников телевизионных шоу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле относятся к подобным дискуссиям на ТВ "как к обмену мнениями частных лиц".

"Кто-то из них обладает большими знаниями, кто-то из них обладает меньшими экспертными знаниями", - считает Песков.

Он добавил, что мнения "телеэкспертов" не влияют на ход спецоперации.