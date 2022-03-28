28 Марта 2022
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Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский заявил, что Франция боится России

Владимир Зеленский раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за отказ в военной помощи Украине.
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Накануне Макрон заявил, что, в отличие от Джо Байдена, не называл бы Владимира Путина "мясником".

"Мы сделали выбор - не вмешиваться в конфликт в военном отношении, и это очень важно, потому что это моя обязанность как президента республики - защитить французов от войны на нашей земле; наложить санкции на Россию, чтобы она остановилась; помогать украинцам сопротивляться. Если мы хотим так сделать, не нужно устраивать эскалацию - ни словами, ни действиями", - сказал Макрон.

"Потому что они боятся России. И все", - сказал Зеленский в интервью The Economist.

Он похвалил Британию за наибольшую помощь украинскому режиму.

Напомним, 10 апреля во Франции пройдут президентские выборы, и Макрон пытается не навредить своей предвыборной кампании.

Теги: Украина, Франция, Владимир Зеленский



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