Роскомнадзор подтвердил, что потребовал удалить эпизод мультика "Масяня"

В Роскомнадзоре подтвердили, что потребовали от владельца сайта mult.ru удалить свежий эпизод мультсериала "Масяня", посвященный событиям на Украине. По данным РИА Новости, надзорное ведомство увидело в этом эпизоде недостоверную информацию о спецоперации ВС РФ на Украине.

В ведомстве уточнили, что администратор сайта mult.ru сам ограничил доступ к ресурсу, Роскомнадзор не требовал блокировки всего сайта.

Ранее о претензиях Роскомнадзора сообщил создатель "Маясни", мультипликатор Олег Куваев.