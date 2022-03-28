28 Марта 2022
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор подтвердил, что потребовал удалить эпизод мультика "Масяня"

В Роскомнадзоре подтвердили, что потребовали от владельца сайта mult.ru удалить свежий эпизод мультсериала "Масяня", посвященный событиям на Украине. По данным РИА Новости, надзорное ведомство увидело в этом эпизоде недостоверную информацию о спецоперации ВС РФ на Украине.

В ведомстве уточнили, что администратор сайта mult.ru сам ограничил доступ к ресурсу, Роскомнадзор не требовал блокировки всего сайта.

Ранее о претензиях Роскомнадзора сообщил создатель "Маясни", мультипликатор Олег Куваев.

Теги: масяня, блокировка, роскомнадзор



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