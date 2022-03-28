28 Марта 2022
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пермский крематорий, проект (2022) | Фото: vk.com/an_demkin

Алексей Демкин в соцсетях показал, как будет выглядеть пермский крематорий

Глава Перми Алексей Демкин показал в соцсетях, как будет выглядеть пермский крематорий, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Демкина, в настоящий момент согласован колерный паспорт здания.

"Хотя тема не самая позитивная, для себя я обозначил строительство крематория как один из приоритетных проектов, которые буду курировать лично. Этот долгострой уже нужно сдвинуть с мертвой точки. Пермь – один из немногих городов-миллионников, где нет действующего крематория, и люди вынуждены обращаться за этой услугой в соседние регионы. Поэтому вопрос назрел очень серьезно", - пишет мэр города в "ВКонтакте".

Демкин утверждает, что строительство крематория идет по графику.

пермский крематорий, проект(2022)|Фото: vk.com/an_demkin

пермский крематорий, проект(2022)|Фото: vk.com/an_demkin

"Идем по графику. В начале марта получили положительное решение Федерального Роспотребнадзора об установлении санитарно-защитной зоны для крематория на территории кладбища "Восточное". Полный комплект документации с учетом положительного заключения государственной экспертизы планируем получить не позднее октября 2022 года, после чего начнем строительство", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее власти собирались достраивать крематорий в Перми в рамках государственно-частного партнерства, но в 2020 году отказались от этой идеи.

пермский крематорий, проект(2022)|Фото: vk.com/an_demkin

Построить крематорий на кладбище "Восточном" власти города пытаются почти 10 лет. При этом в разное время руководством города принимались противоположные решения: сначала намеревались построить ритуальный комплекс на средства бюджета, затем за счет инвестора. В 2013 году первую очередь крематория строило пермское ООО "Вектор", однако строительство его объектов так и не было завершено. Степень их готовности превышает 50%, в частности бытовой корпус готов на 94%, трансформаторная подстанция - на 95%.

пермский крематорий, проект(2022)|Фото: vk.com/an_demkin

В 2018 г. власти планировали заключить соглашение с инвестором "Торговый дом Пушкарский". Однако концессионер не предоставил банковскую гарантию в размере 10% от объема инвестиций, что являлось бы обеспечением исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения. Добавим также, что ранее первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев взял на себя ответственность за провал концессии по строительству крематория. Провал концессии и вынужденный уход в проработку бюджетного финансирования объекта он назвал "болезненным ударом".

Добавим, что за время пандемии выросло число умерших. По информации мэрии, по статистике до 2020 года количество захоронений в год составляло около 10 000 умерших, количество захоронений за 2020 год составило 12 625 умерших.

Теги: крематорий, восточное кладбище, захоронения, Эдуард Хайруллин



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