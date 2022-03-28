Впервые за долгое время в Свердловской области зарегистрировано меньше 1000 covid-зараженных

Впервые за долгие месяцы в Свердловской области была зарегистрирована суточная заболеваемость коронавирусом ниже 1 тыс. человек. Как передает оперштаб, за последние сутки зафиксировано 948 новых случаев заражения. При этом выписанных после выздоровления почти в 4 раза больше - 3 тыс. 987 человек.

Таким образом, с начала пандемии всего было подтверждено 422 тыс. 627 случае заболевания COVID-19. 328 тыс. 836 человек победили болезнь. 10 тыс. 555 человек скончались с подтвержденным диагнозом, включая и 11, умерших накануне.

Напомним, что на Среднем Урале продолжают сворачивать пункты вакцинации от коронавируса. На сегодняшний день, 28 марта, поставить прививку от ковида во всем регионе можно только в четырех выездных пунктах. Это ДК им. Романенко в Сысерти, кинотеатр "Родина" в Серове, Дом книги в Верхней Салде, а также администрация Верхнесалдинского городского округа.

Ранее свернули все выездные пункты вакцинации от коронавируса, которые располагались в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В оперштабе объяснили это тем, что "коронавирус постепенно отступает".