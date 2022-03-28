28 Марта 2022
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Песков допустил продажу нефти "на восток" при отказе Европы от покупок

Россия сможет поставлять нефть на восток, если европейские страны откажутся от российского сырья. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть рынок в Юго-Восточной Азии, на востоке. Безусловно, выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с того, восточного направления", - цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля также добавил, что Россия не намерена бесплатно поставлять газ в случае отказа европейцев платить за топливо в рублях.

"В нашей ситуации заниматься европейской благотворительностью вряд ли возможно и целесообразно", - сказал он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны смогут отказаться от поставок газа из России в течение двух лет.

Также сообщалось, что Еврокомиссия представила план по ускоренному отказу от российских энергоресурсов. План предусматривает сокращение потребности стран ЕС от российского газа на две трети до конца 2022 года.

Теги: песков, нефть, европа



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