Жительницу Магнитогорска оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Жительницу Магнитогорска привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

32-летняя женщина неоднократно размещала в Интернете высказывания, дискредитирующие использование Вооружённых сил Российской Федерации.

На женщину был составлен протокол. По решению суда она привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).