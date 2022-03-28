В Перми предъявлено обвинение гендиректору управляющей компании из-за падения глыбы льда на школьницу

В Перми по делу о падении снежной глыбы на ребенка появился обвиняемый.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, обвинен гендиректор управляющей компании, обслуживающей дом по ул. Серпуховская.

"В результате бездействия директора, не обеспечившего своевременную и оперативную уборку кровли дома, в вечернее время 24 марта 2022 года произошел сход снега и льда с крыши дома, которые упали на находившуюся возле дома 15-летнюю потерпевшую", - говорится в сообщении ведомства.

Школьница попала в реанимацию с многочисленными травмами, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.