28 Марта 2022
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Образование Свердловская область
&quot;Ростелеком&quot;, связь, интернет (2014) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области подвели итоги тестовой онлайн-записи в первые классы

В Свердловской области подвели итоги испытаний онлайн-записи в первые классы на портале Госуслуг. Власти региона уверяют, что система полностью готова к проведению приемной кампании.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, 27 марта с 16 до 20.00 родители будущих первоклассников могли лично проверить работу системы приема заявлений, заполнив черновик заявки, а также ознакомиться с формой заполнения данных. По данным регионального министерства образования, в тестировании приняли участие около двух тысяч уральцев.

Для настройки онлайн-сервисов также проводилось несколько технических испытаний работоспособности системы: в ходе нагрузочного тестирования через нее было искусственно направлено 114 тысяч заявлений. Как уточнили в минобразования, сбоев, в том числе во время пиковых нагрузок, не возникло.

Приемная кампания в большинстве территорий Свердловской области стартует в 00.00 1 апреля. В Екатеринбурге и других крупных городах онлайн-запись будет проходить в несколько этапов. Всего прием в первые классы начнут вести 1 тыс. 42 школы, они готовы принять 56 тыс. первоклассников.

Напомним, в прошлом году в ходе "Народного тестирования" для родителей будущих первоклассников в Екатеринбурге были зафиксированы сбои. В частности, оказалась недоступна кнопка записи на Госуслугах.

Теги: первые классы, запись, тестирование, итоги



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