28 Марта 2022
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Политика В России Украина
Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

РФ не боится публиковать интервью Зеленского, но надо проверить его на соответствие законам - Кремль

РФ не боится публиковать интервью Зеленского, данное корреспондентам ряда российских СМИ, но Роскомнадзор должен проверить материал на предмет соответствия законодательству страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Роскомнадзор "предупредил российские СМИ о необходимости отказаться от публикации" интервью президента Украины Владимира Зеленского. Его накануне взяли несколько российских журналистов.

Предупреждение Роскомнадзор распространил в своем Telegram-канале. Стоит отметить, что в сообщении нет информации о причинах запрета, о его юридических основаниях.

"В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве.

Также Роскомнадзор счел нужным отметить, что среди интервьюеров Зеленского были и "российские СМИ, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента". В РКН не сообщили, почему решили подчеркнуть этот факт.

Теги: дмитрий песков, интервью, владимир зеленский, роскомнадзор, запрет



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