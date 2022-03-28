РФ не боится публиковать интервью Зеленского, но надо проверить его на соответствие законам - Кремль

РФ не боится публиковать интервью Зеленского, данное корреспондентам ряда российских СМИ, но Роскомнадзор должен проверить материал на предмет соответствия законодательству страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Роскомнадзор "предупредил российские СМИ о необходимости отказаться от публикации" интервью президента Украины Владимира Зеленского. Его накануне взяли несколько российских журналистов.

Предупреждение Роскомнадзор распространил в своем Telegram-канале. Стоит отметить, что в сообщении нет информации о причинах запрета, о его юридических основаниях.

"В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве.

Также Роскомнадзор счел нужным отметить, что среди интервьюеров Зеленского были и "российские СМИ, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента". В РКН не сообщили, почему решили подчеркнуть этот факт.