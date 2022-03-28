28 Марта 2022
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Общество Новосибирская область
научно-исследовательский центр, строительство, Зеленая роща (2018) | Фото: Накануне.RU

Компенсации ППК "Фонд" получат дольщики ещё семи долгостроев Новосибирской области

По семи долгостроям Новосибирской области проблемные вопросы будут решены с применением механизма публично‑правовой компании «Фонд развития территорий» (ППК «Фонд»). Накануне наблюдательным советом компании были приняты соответствующие решения.

Компенсации за свое недостроенное жилье получат порядка 750 дольщиков региона.

Исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил напомнил, что в Новосибирской области механизм публично-правовой компании активно работает, благодаря чему сейчас решаются проблемы по 17 домам.

Стройка(2021)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, дольщикам четырех долгостроев компенсации уже выплачены, по пяти домам решение принято в январе 2022 года. Выплаты будут осуществлены в ближайшее время, еще 8 проблемных объектов будут достроены до конца 2023 года.

Сейчас список пополнили еще 7 долгостроев: ООО «Виакон» «Проект Радуга», ул. Волховская, 37 стр. № 4; ОО «Интерпоток», ул. Дуси Ковальчук, 242 (1 очередь); три дома ООО НСК «Девелопмент», ул. Зорге, 279 стр.; два дома ООО «Авантаж», ул. Связистов, 147, № 10, № 15.

«Механизм ППК «Фонд» сегодня очень мощная мера государственной поддержки. В нашем регионе таким образом решается вопрос 24 проблемных объектов – это более 2 600 дольщиков. В ППК «Фонд» направлены ходатайства в отношении еще двух десятков долгостроев региона. Всего на эти цели в бюджете Новосибирской области на 2021-2023 годы заложено более 1,5 млрд рублей, планируемое финансирование со стороны ППК «Фонд» за три года составит 5,4 млрд рублей», – сообщил Алексей Колмаков.

Отметим, что вопросы решения проблем дольщиков находятся на постоянном контроле министерства строительства региона.

Теги: долгострои, обманутые дольщики, компенсации дольщикам, проблемные объекты



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