28 Марта 2022
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Экономика В России
контрафакт, одежда, обувь (2017) | Фото:pressa40.ru

В Минпромторге не считают "параллельный" импорт легализацией контрафакта

В Минпромторге России не считают, что частичное снятие ответственности за "серый" или "параллельный" импорт – это легализация контрафакта. "Речь идет о ввозе оригинальных товаров по альтернативным каналам", - заявили в ведомстве.

Впрочем, многие участники рынка считают, что ввоз оригинальных товаров без разрешения владельца бренда – это все же нарушение (иначе с чего бы за него устанавливалась ответственность, которую Минпромторг собирается смягчить), имеющее признаки контрафакта.

Такая инициатива правительства смущает некоторых предпринимателей, которые указывают: на смягчение правил маркировки товаров государство идет с гораздо меньшим воодушевлением.

"То есть маркировка и "честный знак" нужны для того чтобы контрафакта, якобы, не было. Ради этого мордовали отечественных производителей. Но контрафакт теперь это хорошо, это теперь импортозамещение", - написала в своем Telegram-канале общественный омбудсмен МСП Анастасия Татулова.

Теги: минпромторг, контрафакт, легализация, импорт, маркировка



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