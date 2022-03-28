28 Марта 2022
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детский сад, раковины (2019) | Фото:Накануне.RU

В Красноярске неизвестная открыла стрельбу в детском саду

В Красноярске девушка пришла с ружьем в детский сад и выстрелила в стену. Налётчица задержана, пострадавших нет.

"Сегодня днем в Красноярске в здание дошкольного учреждения беспрепятственно проникла девушка 2002 г.р. Находясь внутри помещения, неизвестная произвела один выстрел из принесённого ружья в направлении стены. Заметив произошедшее, один из работников данной организации сумел задержать правонарушительницу и удерживал её до приезда сотрудников Росгвардии", - цитирует РИА Новости управление МВД по Красноярскому краю.

Пострадавших нет. Стрелок доставлена в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: Красноярск, детский сад



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