В Красноярске неизвестная открыла стрельбу в детском саду

В Красноярске девушка пришла с ружьем в детский сад и выстрелила в стену. Налётчица задержана, пострадавших нет.

"Сегодня днем в Красноярске в здание дошкольного учреждения беспрепятственно проникла девушка 2002 г.р. Находясь внутри помещения, неизвестная произвела один выстрел из принесённого ружья в направлении стены. Заметив произошедшее, один из работников данной организации сумел задержать правонарушительницу и удерживал её до приезда сотрудников Росгвардии", - цитирует РИА Новости управление МВД по Красноярскому краю.

Пострадавших нет. Стрелок доставлена в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.