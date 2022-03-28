Кремль: Встречи Путина с Зеленским после переговоров делегаций в Стамбуле не будет

Встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским после встречи делегаций России и Украины в Стамбуле не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, продвижения нет", - цитирует его РИА Новости.

Также представитель Кремля уточнил, что российско-украинские переговоры сегодня в Стамбуле вряд ли начнутся, это может произойти завтра.

О прогрессе на переговорах говорить пока нельзя, но важно, что решено продолжить их в очном формате, отметил Песков.

Он добавил, что обмен пленными между РФ и Украиной не является темой переговоров делегаций Москвы и Киева.

Ранее помощник российского президента и глава делегации РФ Владимир Мединский сообщил журналистам, что новый раунд будет очным и пройдет 29-30 марта, но не сообщил где. При этом канцелярия президента Турции сообщала, что переговоры пройдут в Стамбуле, об этом договорились Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.