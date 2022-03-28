Кремль: Встречи Путина с Зеленским после переговоров делегаций в Стамбуле не будет

28 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Китае назвали нацизмом действия ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Кремль: Встречи Путина с Зеленским после переговоров делегаций в Стамбуле не будет

Встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским после встречи делегаций России и Украины в Стамбуле не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, продвижения нет", - цитирует его РИА Новости.

Также представитель Кремля уточнил, что российско-украинские переговоры сегодня в Стамбуле вряд ли начнутся, это может произойти завтра.

О прогрессе на переговорах говорить пока нельзя, но важно, что решено продолжить их в очном формате, отметил Песков.

Он добавил, что обмен пленными между РФ и Украиной не является темой переговоров делегаций Москвы и Киева.

Ранее помощник российского президента и глава делегации РФ Владимир Мединский сообщил журналистам, что новый раунд будет очным и пройдет 29-30 марта, но не сообщил где. При этом канцелярия президента Турции сообщала, что переговоры пройдут в Стамбуле, об этом договорились Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Теги: песков, путин, зеленский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети