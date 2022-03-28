28 Марта 2022
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карта Яндекс, Абхазия, Южная Осетия, Грузия (2014) | Фото: Накануне.RU

В Грузии раскритиковали призыв Киева снова напасть на Абхазию и Южную Осетию

Ни правящая партия, ни оппозиция Грузии не поддерживают призыв секретаря СНБО Украины Алексея Данилова развязать войну против Абхазии и Южной Осетии.

Накануне Данилов заявил, что если соседи России нападут на нее или дружественные ей страны и территории, то это очень помогло бы Украине. Речь шла об Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Курилах, Калининградской области. При этом он подчеркнул, что "Грузия ведет себя не очень адекватно".

"Это можно трактовать, как агонию нашей власти, которая понимает, что санкции против РФ не сработали, протестов внутри России не будет, а долгую войну Украина сама не вытянет", - пишет украинский телеграм-канал "Легитимный".

Депутат от "Грузинской мечты" Николоз Самхарадзе, глава парламентского комитета по внешним связям, заявил, что возмущен предложением Данилова.

"Секретарь СНБО призывает Грузию и других отказаться от политики мирного восстановления территориальной целостности, открыв второй фронт для разрушения наших городов и сел, чтобы погибали и грузинские женщины и дети?" – написал он.

Его однопартиец Михаил Сарджвеладзе заявил, что высказывание Данилова "оставило неприятное впечатление", так как открытие фронтов и эскалация крайне нежелательны, это совсем не в интересах Грузии.

Представитель оппозиции Теона Акубардия подчеркнула, что такие призывы "неразумны и морально не оправданы".

Грузия не поддержала санкции против России, из-за чего Владимир Зеленский отозвал оттуда посла. Как он сказал, "за препятствие добровольцам, которые хотят нам помочь, и неморальную позицию по отношению к санкциям".

Теги: Грузия, Украина, Абхазия, Южная Осетия



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