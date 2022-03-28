Челябинская кондитерская фабрика получила предостережение УФАС за заявление о повышении цен

Челябинское УФАС России выдало предостережение южноуральской кондитерской фабрике "Кременкульская" за публичное заявление о повышении цен на продукцию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Представитель компании озвучил в СМИ прогноз о росте стоимости продукции собственного производства. В УФАС отметили, что заявление компании может привести к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на продукцию.

Ранее предостережения были выданы председателю комитета по агропромышленной политике регионального отделения "Опоры России" Евгению Фомину и Челябинскому заводу промышленных тракторов.