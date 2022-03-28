Скончался председатель думы Североуральска Александр Злобин

Председатель думы Североуральского городского округа Александр Злобин ушел из жизни на 58-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Причин в пресс-службе не называют, однако по словам источника паблика "Типичный Североуральск", Злобин мог скончаться от инсульта. Смерть наступила 27 марта.

Александр Александрович родился 13 июня 1964 года в городе Североуральске. Получил высшее образование по специальности – эксплуатация железных дорог в Уральском электромеханическом институте инженеров транспорта. Основной трудовой деятельностью Злобина можно назвать работу с ОАО "Севуралбокситруда", где он трудился с 1997 года по 2018 год. Именно там он из начальника станции перерос в начальника цеха транспорта и шихтовки градообразующего предприятия.

Депутатом думы Александр Злобин стал в 2017 году, тогда же он и стал зампредседателя. 11 ноября 2021 года был избран Председателем Думы Североуральского городского округа.

"Злобин А.А. оперативно и грамотно решал все вопросы, проявлял личную заинтересованность в решении проблем избирателей. Александр Александрович уделял много внимания работе с избирателями. В отношениях с гражданами проявлял чуткость и внимание к их нуждам, оперативно помогал в решении всех насущных вопросов. Злобин установил и поддерживал связи с общественными организациями города, особенно наладил тесное взаимодействие с Советом ветеранов Североуральского городского округа, оказывал благотворительную помощь в проведении детских, спортивных и культурных мероприятий в округе. Злобин А.А. активно участвовал в общественно-политической жизни Североуральского городского округа, в общественно-политической жизни области и пользовался заслуженным авторитетом у властей Северного Управленческого округа. Был членом политсовета партии "Единая Россия" города Североуральска. Злобин А.А. пользовался уважением у депутатов Думы и населения Североуральского городского округа. Исполняющий обязанности главы Североуральского городского округа Светлана Миронова, депутаты и аппарат Думы Североуральского городского округа выражают соболезнования родным и близким Александра Александровича. Он навсегда останется в памяти как настоящий профессионал, человек с добрым сердцем и большой душой.", - высказались коллеги в память о почившем.

Напомним, что 5 октября на 53-м году жизни скончалась тогда еще председатель местной думы Елена Балбекова.