Представитель украинской делегации на переговорах с РФ опроверг информацию о своем отравлении

Представитель украинской делегации на переговорах с Россией, народный депутат Рустем Умеров опроверг информацию о своем отравлении.

"Комментируя заранее послание сомнительных "СМИ": Со мной все хорошо", - написал он на своей странице в Facebook*.

В начале марта в Киеве был застрелен член первой делегации Украины на переговорах с Россией Денис Киреев. Предположительно, он был убит СБУ за "госизмену".

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.