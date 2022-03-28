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Общество Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Прокуратура запросила шесть лет колонии для матери уральской "девочки из шкафа"

В понедельник, 28 марта, на Среднем Урале завершилось судебное следствие по уголовному делу местной жительницы, державшей в шкафу собственную маленькую дочь. Прокуратура запросила желаемый срок для главной фигурантки дела.

Напомним, осенью 2020 года в одной из квартир дома по улице Куйбышева в Карпинске несколько знакомых проживавшей там женщины обнаружили новорожденную девочку в истощенном состоянии. Ребенок лежал в сумке в шкафу: выяснилось, что ему уже полгода, и все это время мать скрывала дочь от всех.

В дальнейшем женщине предъявили обвинение по целому ряду статей УК, среди которых "Оставление в опасности", "Истязание несовершеннолетнего" и других. Впоследствии экспертиза признала мать "девочки из шкафа" вменяемой.

Ребенок доставленный из Карпинска в ОДКБ(2020)|Фото: facebook.com/kshestakov

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, материнство обвиняемой в отношении девочки было установлено судом. Данное решение вступило в законную силу. Сегодня в ходе судебных прений гособвинитель попросил назначить женщине по совокупности преступлений шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как отметили в надзорном ведомстве, сейчас в судебных прениях выступает сторона защиты. После этого горе-матери вынесут приговор.

Напомним, в августе прошлого года карпинскую "девочку из шкафа" передали под опеку родственников.

Теги: прокуратура, срок, девочка из шкафа, Карпинск



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