28 Марта 2022
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Общество Челябинская область
Мусороперерабатывающий комплекс Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Миассе депутаты одобрили перевод земельного участка под строительство мусороперерабатывающего комплекса

В Миассе депутаты утвердили изменения в генплан округа и правила землепользования в части изменения функционального назначения земельного участка под строительство мусороперерабатывающего комплекса вблизи озера Песчаное и трассы М5.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского собрания депутатов, представители ЦКС выразили готовность подробно информировать депутатов и общественность о реализации проекта на всех стадиях, в том числе, об его экологической составляющей, и все свои обязательства закрепить в соглашении, которое предполагается подписать с собранием депутатов.

Напомним, о планах по строительству мусоросортировочного завода и предприятия по переработке вторичного сырья стало известно в январе. Новый мусороперерабатывающий комплекс позволит отправлять на переработку до 50% мусора. Как отметили в пресс-службе "ЦКС", размещать полигон на этом участке они не планируют. Оставшийся мусор, как заявляют в компании, планируют вывозить на полигон ТБО в Полетаево. Проект планируется реализовать к 2025 году.

Теги: мусороперерабатывающий завод, полигон, мусор, экология,



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