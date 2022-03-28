Суд: Meta угрожает конституционному строю России

Тверской суд Москвы признал, что компания Meta* под видом коммерческой деятельности распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к насилию в отношении российских граждан, нарушает права россиян, а также несет в себе угрозу конституционному строю РФ. Об этом говорится в полном тексте постановления, которое было опубликовано сегодня.

В решении суда также говорится, что россияне могут продолжать пользоваться продуктами Meta, в том числе Facebook и Instagram, это не запрещено. В то же время нельзя платить запрещенным соцсетям деньги в любой форме, а также использовать эмблему и название этих социальных сетей.

Напомним, 21 марта Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией американскую компанию Meta, теперь ее деятельность на территории РФ запрещена. Заблокированы две соцсети, принадлежащие Meta – Facebook и Instagram. При этом мессенджер WhatsApp (принадлежит той же компании) продолжает работ и не будет заблокирован.

В Совфеде пообещали, что российские власти продолжат шаги по блокировке "угрожающих безопасности и суверенитету России соцсетей".

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская